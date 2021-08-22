Консервация фонтанов на зиму началась в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде с 20 сентября начались работы по консервации муниципальных фонтанов на зимний период. Об этом сообщает агентство "НТА-Приволжье" со ссылкой на департамент благоустройства Нижнего Новгорода

Согласно информации, работы по подготовке фонтанов к зиме продлятся до 5 октября.

Как уточнили в ведомстве, данные работы традиционно планируются администрациями районов города в отношении каждого фонтана отдельно - с учётом прогноза погодных условий, исходя из технических параметров сооружения и особенностей технологической схемы оборудования.

В рамках консервации всех муниципальных фонтанов также будут устроены защитные конструкции. Установка иллюминации в рамках консервации не предполагается, добавили в мэрии.

Ранее сообщалось, что нижегородский парк "Швейцария" завершил работу фонтанов уже 19 сентября. В этот день прошло финальное светомузыкальное шоу на главном парковом фонтане и световое шоу на сухом фонтане в детской зоне.

Напомним, сезон фонтанов в Нижнем Новгороде в 2021 году стартовал накануне 9 мая.