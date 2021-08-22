Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
ПЦР-центр появится в Нижнем Новгороде
Правительство утвердило календарь выходных в 2022 году
Фестиваль комедии может состояться в Нижнем в 2022 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 24 сентября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
23 сентября 2021 20:22  [205] Дополнительные электрички Нижний Новгород - Моховые Горы ввели до конца сентября из-за ремонта Борского моста
23 сентября 2021 18:50  [178] Центр цифрового образования появился в нижегородской школе №186
23 сентября 2021 18:18  [157] Росреестр создал сервис "Земля для стройки" в Нижегородской области
23 сентября 2021 17:57  [196] Два нижегородца стали финалистами конкурса "Лидеры России" по специализации "Наука"
23 сентября 2021 17:27  [390] Стоянку автомобилей запретят на разных улицах в центре Нижнего Новгорода с 13 октября
23 сентября 2021 15:50  [435] Канатная дорога не будет менять режим работы в связи с пробками из-за ремонта Борского моста
23 сентября 2021 15:35  [150] Консервация фонтанов на зиму началась в Нижнем Новгороде
23 сентября 2021 14:40  [499] Минтранс прокомментировал возможность организации реверса на Борском мосту
23 сентября 2021 14:11  [183] Депутаты профильного комитета Гордумы отметили высокий уровень организации проекта "Дворовая практика"
23 сентября 2021 13:49  [185] Образовательная программа для волонтеров пройдет в Нижнем Новгороде 12-14 октября
Общество

Консервация фонтанов на зиму началась в Нижнем Новгороде

23 сентября 2021 15:35  [150] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде с 20 сентября начались работы по консервации муниципальных фонтанов на зимний период. Об этом сообщает агентство "НТА-Приволжье" со ссылкой на департамент благоустройства Нижнего Новгорода

Согласно информации, работы по подготовке фонтанов к зиме продлятся до 5 октября.

Как уточнили в ведомстве, данные работы традиционно планируются администрациями районов города в отношении каждого фонтана отдельно - с учётом прогноза погодных условий, исходя из технических параметров сооружения и особенностей технологической схемы оборудования.

В рамках консервации всех муниципальных фонтанов также будут устроены защитные конструкции. Установка иллюминации в рамках консервации не предполагается, добавили в мэрии.

Ранее сообщалось, что нижегородский парк "Швейцария" завершил работу фонтанов уже 19 сентября. В этот день прошло финальное светомузыкальное шоу на главном парковом фонтане и световое шоу на сухом фонтане в детской зоне.

Напомним, сезон фонтанов в Нижнем Новгороде в 2021 году стартовал накануне 9 мая.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Фонтан
Поделиться:
Новости по теме
22 сентября 2021 15:10  [310] Сезон фонтанов завершился в нижегородском парке "Швейцария"
16 апреля 2021 10:36  [675] Более 10 фонтанов заработают в Нижнем Новгороде к 9 Мая
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
800-летие Нижнего Новгорода: Визит президента и гала-шоу
22 августа 2021 22:39800-летие Нижнего Новгорода: Визит президента и гала-шоу

Дмитрий Косолапов, Марина Скрипкина, Александр Воложанин и Кирилл Мартынов

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph