Жильцам одного из двух эвакуированных подъездов дома на ул. Гайдара разрешено вернуться в квартиры Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Жильцам одного из двух эвакуированных подъездов дома на ул. Гайдара разрешено вернуться в квартиры. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в городе объявлен муниципальный уровень чрезвычайной ситуации в связи с хлопком газовоздушной смеси.

"По итогам обследования дома жильцам подъезда №9 уже разрешено вернуться в свои квартиры. Остальные находятся в пункте временного размещения, они обеспечены горячим питанием и медикаментами, им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - заявил Юрий Шалабаев.

Кроме того, глава города сообщил, что решение о возможности возвращения жильцов подъезда №8 в свои квартиры будет принято после проведения контраварийных мероприятий и дополнительного обследования дома.

"Сегодня вечером на заседании комиссии соответствующее решение будет принято. Однако жильцы двух квартир, наиболее сильно пострадавших от взрыва, домой вернуться пока не смогут. Жильцы одной из квартир госпитализированы, а второй – будут размещены в гостинице. Я уже поручил администрации района организовать и оплатить их проживание. Ремонтные работы в квартирах также будут проведены за счет городского бюджета", - сообщил Юрий Шалабаев.

Напомним, инцидент произошел рано утром 2 октября. По предварительной информации, в результате взрыва газа пострадали два человека - они находятся в реанимации.

Еще 54 человека - жильцы дома находятся в пункте временного размещения. Они обеспечены горячим питанием, медикаментами, людям оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

По данному факту СК возбудил уголовное дело. Прокуратура также проводит проверку.