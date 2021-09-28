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Экономика

Резидентское парковочное разрешение в Нижнем Новгороде будет стоить 3 000 рублей в год

05 октября 2021 16:15  [894] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нормативно-правовые акты, определяющие порядок, перечень документов заявителей и условия по выдаче парковочных разрешений резидентам - жителям домов, расположенных рядом с парковками, проходят процедуру согласования в администрации Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Напомним, что для жителей близлежащих к платной парковке домов будет предусмотрено так называемое "резидентское разрешение". Оно предоставляет безлимитное право использования парковки, но не место на ней.

Оформить его можно будет в МФЦ, на сайте госуслуг или на портале parkovkinn.ru.

Мэр рассказал, что стоимость резидентского разрешения составит 3 000 рублей в год, причём на одну квартиру или частный дом будет предоставляться одно разрешение. Поэтому при наличии двух и более собственников нужно будет получить согласие остальных владельцев жилого помещения.

В ночное время – с 20:00 до 8:00, в выходные и праздничные дни стоянка на парковках открытого типа будет бесплатной, подчеркнул Юрий Шалабаев.

Как уточнили в городском департаменте цифровой трансформации, резидентские парковочные разрешения смогут получить автомобилисты, являющиеся собственниками или имеющие долю в квартирах в МЖД или частных домах, или же владеющие на основании договора социального найма жилого помещения либо договора найма служебного жилого помещения в домах, которые расположены в границах зоны размещения платных парковочных мест.

А вот стоимость годового абонемента на парковку для всех остальных нижегородцев составит почти 100 000 рублей.

Ранее сообщалось, что проект платных парковочных пространств реализуется через концессионное соглашение между администрацией Нижнего Новгорода и ПАО "МегаФон".

Всего в городе будет создано 7 400 машиномест, из которых не менее 10% отдадут под места для инвалидов. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам.

Вся сеть платных парковок заработает в Нижнем Новгороде в 2022 году.

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Теги:
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