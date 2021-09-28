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Бизнес

Почти четверть миллиона клиентов подключили электронную квитанцию "ТНС энерго НН"

06 октября 2021 09:55  [207] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Почти четверть миллиона клиентов подключили электронную квитанцию "ТНС энерго НН". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, клиенты "ТНС энерго Нижний Новгород" все чаще отдают предпочтение электронной квитанции, отказываясь от бумажных счетов. Ведь цифровой формат не только удобнее, но и является современной и экологичной альтернативой, помогающей сберечь природные ресурсы.

С каждым месяцем все больше клиентов "ТНС энерго НН" переходят на безбумажный формат выставления счета. Только в августе электронную квитанцию подключили более 5 000 потребителей. В настоящее время сервисом пользуются 247 000 жителей региона.

Электронная квитанция (ЭК) – это эквивалент бумажного платежного документа. Основные преимущества ЭК:

  • удобна и проста в использовании, достаточно нажать кнопку "Оплатить" в письме с квитанцией, перейти на сайт платежного агента и указать реквизиты банковской карты;
  • оперативность доставки, поступает клиенту в день формирования счета;
  • позволяет привязать до 10 счетов к одному адресу электронной почты и контролировать операции по всем объектам недвижимости или, например, помочь пожилым родным сделать онлайн-оплату;
  • имеет такую же юридическую силу, как и обычные бумажные счета, отвечает всем требованиям для предоставления в государственные органы;
  • не потеряется и не испортится, т.к. хранится на почтовом сервере пока сам клиент не удалит ее;
  • создает электронно-цифровой след, который сохраняется провайдерами почтовых сервисов и гарантирует, что квитанция пришла к вам именно от поставщика электроэнергии;
  • безопасна с точки зрения передачи и хранения персональных данных;
  • история платежей всегда доступна, так как архив размещен в Личном кабинете клиента на сайте "ТНС энерго НН";
  • экологична, бумажный носитель не используется, что способствует сохранению лесного фонда;
  • доставляется бесконтактно, снижая эпидемиологические риски.

Подробнее о переходе с бумажных счетов на электронные квитанции можно прочитать на сайте "ТНС энерго Нижний Новгород".

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Теги:
ТНС Энерго
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