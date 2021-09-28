Еще 33 человека умерли от коронавируса в Нижегородской области за сутки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 611 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 6 октября. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 602 новых случая COVID-19.

С начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились уже 173 213 человека. При этом 157 853 нижегородцев выздоровели, в том числе 442 человека были выписаны за последние сутки.

Коронавирус в Нижегородской области унес жизни 6 801 человек, 33 - за последние сутки.

Согласно информации на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции - 1.06.

Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 19%.

Напомним, что с 6 октября в регионе начинают действовать изменения в указ - работа общепита в ночное время разрешена только на вынос. Школьники старших классов могут быть переведены на дистанционное обучение по решению каждого города отдельно, студентов также рекомендуется перевести на "дистант".

Кроме этого, не менее 30% сотрудников предприятий должны работать на "удалёнке". В первую очередь это относится к сотрудникам без прививки.

Массовые мероприятия в регионе, с 6 октября, а также работа фитнес-клубов, кинотеатров и музеев разрешены только по пропуску - "Мультипассу".

Ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил о начале четвертой волны COVID-19 в Нижегородской области. Глава Минздрава заявил, что четвертая волна коронавируса будет тяжелее третьей.