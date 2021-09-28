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Общество

Нижегородский водоканал ограничит водоснабжение должникам в частном секторе

06 октября 2021 15:38  [241] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Более 60 частных домов в Нижнем Новгороде и Кстовском районе будут отключены от холодного водоснабжения в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородского водоканала.

Отмечается, что процедура ограничения услуг является вынужденной в случае накопления серьёзной задолженности.

Начальник службы по подготовке документации и досудебной работе АО "Нижегородский водоканал" Наталия Палинина пояснила, что в соответствии с законодательством основанием для проведения такой процедуры является задолженность по оплате одной коммунальной услуги в сумме более двух месячных размеров платы.

"Однако мы понимаем, что обстоятельства у наших абонентов бывают разными, поэтому отключение водоснабжения или водоотведения – это крайняя мера, которая применяется в отношении злостных неплательщиков, которые не оплачивают услуги более полугода", - добавила специалист.

При этом, рассказали в водоканале, предварительно абонентам рассылаются долговые извещения, предупреждающие о возможных санкциях в случае неоплаты.

При отключении услуги специалист перекрывает в колодце запорную арматуру на частный дом, после чего на неё ставится пломба.

В случае погашения задолженности водоснабжение восстанавливают в течение двух суток.

Если абонент оказался в сложной жизненной ситуации и временно не может погасить долг, а дело ещё не дошло до суда, можно заключить с предприятием договор о реструктуризации долга.

Кроме того, с 1 октября запущена акция "В новый год без долгов", позволяющая погасить задолженность без начисления пеней. Подробности и условия проведения акции размещены на сайте Нижегородского водоканала vodokanal-nn.ru в разделе "Абонентам".

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Теги:
Водоканал Долги
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