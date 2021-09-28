Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Нижегородская область будет поставлять суда в Якутию
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 8 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
08 октября 2021 16:02  [66] Андрей Гнеушев провел заседание антитеррористической комиссии Нижегородской области
08 октября 2021 15:51  [87] Юрий Шалабаев вручил юбилейные медали к 800-летию Нижнего Новгорода деятелям культуры
08 октября 2021 15:18  [136] Еще 10 дополнительных пунктов вакцинации откроют в Нижегородской области
08 октября 2021 13:47  [417] Порядка 6,5 тысяч жителей Кстовского района остались без света из-за аварии
08 октября 2021 13:46  [132] Сотрудник уголовного розыска рассказал о поиске пропавших людей в Нижегородской области
08 октября 2021 13:39  [296] Движение транспорта временно ограничат на участке проспекта Гагарина 9 и 11 октября
08 октября 2021 13:20  [140] Клинические испытания единой вакцины от гриппа и коронавируса начнутся в 2022 году
08 октября 2021 12:44  [1075] Работников нижегородских промпредприятий обязали вакцинироваться от COVID-19
08 октября 2021 12:36  [222] Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 8 октября COVID-19
08 октября 2021 12:23  [123] Евгений Люлин принял участие в заседании Ассоциации законодателей ПФО
Общество

Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 8 октября COVID-19

08 октября 2021 12:36  [222] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 629 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 8 октября. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне был зарегистрирован 621 новый случай COVID-19. С начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились уже 174 463 человека.

При этом 158 751 нижегородцев выздоровели, в том числе 452 человека были выписаны за последние сутки. Коронавирус в Нижегородской области унес жизни 6 866 человек, 34 - за последние сутки.

Согласно информации на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции - 1.05. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 15%.

Напомним, что с 6 октября в регионе действуют изменения в указ - работа общепита в ночное время разрешена только на вынос. Школьники старших классов могут быть переведены на дистанционное обучение по решению каждого города отдельно, студентов также рекомендуется перевести на "дистант". 

Кроме этого, не менее 30% сотрудников предприятий должны работать на "удалёнке". В первую очередь это относится к сотрудникам без прививки.

Массовые мероприятия в регионе, с 6 октября, а также работа фитнес-клубов, кинотеатров и музеев разрешены только по пропуску - "Мультипассу". 

Ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил о начале четвертой волны COVID-19 в Нижегородской области. Глава Минздрава заявил, что четвертая волна коронавируса будет тяжелее третьей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph