Склад на площади 900 кв.м горит в Дзержинске Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Склад на площади 900 кв.м горит в Дзержинске. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в складском помещении по адресу: Нижегородская область, г.о. г. Дзержинск, ул. Ленина, д. 121 поступило в ведомство в 05:22 10 октября.

Уже в 07:05 пожар был локализован на площади 900 кв.м. Площадь обрушения кровли составляет в настоящее время 450 кв.м.

Само складское помещение представляет из себя одноэтажное, кирпичное здание, с металлической кровлей по деревянной обрешетке.

В ведомстве отметили, что погибших и пострадавших в ЧП нет. Эвакуация также не проводилась.

К тушению пожара привлекаются 56 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 35 человек, 11 единиц техники.