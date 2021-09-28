Фасад Литературного музея со стороны ул. Провиантской отреставрируют до конца года Общество

Фасад по ул. Минина Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фасад Литературного музея имени Горького (ул. Минина, 26) со стороны ул. Провиантской в Нижнем Новгороде отреставрируют до конца года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

На данный момент подрядчиком завершен ремонт кровли, проведена реставрация и протезирование конструкции сруба, отреставрированы окна и двери. На фасаде по ул. Минина воссоздан лепной декор, а также смонтирована архитектурная подсветка.

Продолжается реставрация элементов Дубового зала, воссоздание лепного декора, искусственного мрамора, резьбы, ремонт полов первого этажа, реставрация бархата.

На выполнение работ выделены около 153 млн рублей из областного и федерального бюджетов.

Ранее сообщалось, что после реставрации в музее планируется создание нового выставочного пространства, кафе и общественного пространства для проведения камерных мероприятий, как, например, читки пьес.

Напомним, что в здании музея во время реставрации вечером 25 июня 2020 года произошел пожар. Площадь возгорания составила 500 кв.м. В результате оказались повреждены помещения первого этажа, чердак и кровля. Причиной возгорания названо "Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования" (проблемы с проводкой).

Напомним также, что нижегородский литературный музей планировалось полностью отреставрировать к 2022 году.

СПРАВКА:

Здание музея входит в границы исторической территории "Старый Нижний Новгород" и является объектом культурного наследия регионального значения. Дом был построен в 1882 году на месте двух особняков архитектором Николаем Григорьевым для семьи Бурмистровых. Варвара Бурмистрова после Октябрьской революции добровольно отдала свой дом для организации музея. Некоторое время дом занимала школа им.Карла Маркса. После ремонта в 1927 году в здании разместились курсы Губкома, а с 1934 года в особняке располагается Литературный музей им.Горького.