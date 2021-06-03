Фасад нижегородского Литературного музея украсили подсветкой Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Главный фасад Литературного музея имени Горького (ул. Минина, 26) в Нижнем Новгороде украсили архитектурной подсветкой. Об этом сообщили в городском департаменте культуры.

"Главный фасад Литературного музея, расположенного в бывшем купеческом особняке Варвары Михайловны Бурмистровой, который является памятником архитектуры XIX века, не только обрел свой исторический облик, но и дополнительно получил архитектурную подсветку. Кроме того, продолжаются работы по фасаду со стороны улицы Провиантской, строительный баннер предполагается снять после завершения работ на этом участке", - отметили в департаменте.

В музее в настоящее время продолжаются работы по отделке помещений цокольного этажа, отделочные работы первого этажа, проводится реставрация деревянных элементов стен и потолков, реставрация лепного декора и другие работы.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что перед реставраторами стоит важная задача – максимально сохранить все ценные элементы и аутентичные конструкции.

Мэр дал поручение департаменту культуры, департаменту строительства и капитального ремонта, МКУ "ГлавУКС г. Нижнего Новгорода" в еженедельном режиме контролировать ход производства работы.

Напомним, что в здании музея во время реставрации вечером 25 июня 2020 года произошел пожар. Площадь возгорания составила 500 кв.м. В результате оказались повреждены помещения первого этажа, чердак и кровля. Причиной возгорания названо "Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования" (проблемы с проводкой).

Литературный музей планируется отреставрировать к 2022 году.

СПРАВКА

Здание музея входит в границы исторической территории "Старый Нижний Новгород" и является объектом культурного наследия регионального значения. Дом был построен в 1882 году на месте двух особняков архитектором Николаем Григорьевым для семьи Бурмистровых. Варвара Бурмистрова после Октябрьской революции добровольно отдала свой дом для организации музея. Некоторое время дом занимала школа им.Карла Маркса. После ремонта в 1927 году в здании разместились курсы Губкома, а с 1934 года в особняке располагается Литературный музей им.Горького.