Допуск на колесо обозрения в Нижнем Новгороде теперь осуществляется по QR-кодам Общество

Фото: из группы аттракциона в соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Допуск на колесо обозрения в Нижнем Новгороде теперь осуществляется по QR-кодам. Об этом сообщается на официальной странице аттракциона в соцсети ВКонтакте.

Это связано с изменениями в указ губернатора Нижегородской области "О введении режима повышенной готовности".

Чтобы попасть на аттракцион, нижегородцам необходимо предъявить QR-код с портала госуслуг, свидетельствующий о наличии сертификата вакцинации от COVID-19 или иммунизации, или "Мультипасс".

Отметим, что для доступа на колесо обозрения действует предварительная запись на сайте аттракциона.

Ранее сообщалось, что колесо обозрения на пл. Сенной будет работать до сильных морозов.



Оборот одного колеса длится около 10 минут. Всего на колесе обозрения 15 стандартных кабинок на 6 человек, одна кабинка для маломобильных граждан, 1 - декорирована для романтических свиданий и еще одна кабинка адаптирована для съемки роликов TIK-TOK.