Сбор заявок на соискание просветительской премии "Знание" начался в России Общество

Фото: сайт проекта

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сбор заявок на соискание ежегодной просветительской премии "Знание" начался в России. Об этом сообщает пресс-служба российского общества "Знание".

Премия присуждается российским деятелям просвещения в области науки и технологий, бизнеса, экологии, истории, культуры и искусства, а также за просветительскую деятельность в школах и вузах, на телевидении и радио, за просветительские фильмы и мероприятия.

"Россия всегда была богата на талантливых людей, которые не только постоянно самосовершенствуются, но и стремятся передавать свои знания, умения и опыт, а это невозможно без искренней любви и преданности своему делу. Быть просветителем – не только призвание, это также колоссальное вложение сил, и благодаря Премии "Знание" эта работа должна получить признание в масштабах всей страны", – заявил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Подать заявку необходимо до 1 ноября на сайте премии.

Сделать это могут все, кто считает свой вклад или вклад других людей в просвещение значимым (номинировать можно не только себя). Критериями отбора являются масштаб, социальная значимость и уникальность проекта или деятельности просветителя.

Премия включает 13 номинаций:

- "За общий вклад в просвещение" (учреждена специальная категория "По версии слушателей", народное голосование будет открыто на сайте c 15 ноября).

- "За вклад в просвещение в интернете",

- "За лучшее просветительское мероприятие",

- "За активную просветительскую деятельность в вузе",

- "За вклад в просвещение на радио и ТВ",

- "За лучший просветительский фильм",

- "За активную просветительскую деятельность в школе",

- "За вклад в просвещение в сфере "Культура и искусство",

- "За вклад в просвещение в сфере "Бизнес",

- "За вклад в просвещение в сфере "Наука и технологии",

- "За вклад в просвещение в сфере "Спорт и здоровый образ жизни",

- "За вклад в просвещение в сфере "История",

- "За вклад в просвещение в сфере "Экология".

Лауреатов премии пригласят к сотрудничеству с Российским обществом "Знание", которое окажет поддержку в продвижении их проектов.

Кроме того они получат статус резидента образовательного продюсерского центра "Машук", который может предоставить им доступ к возможностям его мультимедийной инфраструктуры, а также к комплексной образовательной программе по разработке, производству и продюсированию просветительского контента. Речь идет о ютуб-каналах, блогах, авторских курсах, фильмах и других проектах.

Лучших просветителей и просветительские проекты выберут экспертная комиссия, почетное жюри и зрители. С 1 по 7 ноября лекторы общества "Знание" и представители партнерских вузов и организаций определят шорт-лист из четырех претендентов по каждой из номинаций. В конце ноября члены жюри (государственные деятели, представители бизнеса, общественных организаций, деятели науки, культуры и искусства) выберут лауреатов.

Торжественная церемония награждения состоится в Московском театре мюзикла 7 декабря 2021 года.

Подать заявку могут просветители со всей России. Ректор ННГУ имени Н. И. Лобачевского, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Елена Загайнова уверена, что среди участников будет много нижегородцев.

"Нижегородская область – промышленный и научно-образовательный центр нашей страны. Научная мысль, открытия, подготовка кадров для инновационных производств и передовые технологии – все это развивается в регионе одновременно и во взаимодействии. Поэтому так важно грамотно и доступно рассказывать широкой аудитории о разработках наших вузов, исследовательских центров, о престижности статуса ученого, о том, что сегодня путь в науке – это путь успеха, открытия, реализации, решения глобальных задач, стоящих перед всем человечеством. Наука – это важнейший аспект молодежной политики нашей страны", - подчеркнула она.

Елена Загайнова отметила, что университет им. Лобачевского всегда уделял большое внимание просветительским, научно-популярным проектам.

"Мы открыты к диалогу на наших площадках, одной из которых является Парк науки ННГУ. Популяризация научного знания – важнейшая задача, миссия, которую берут на себя как сами ученые, так и многие искренне влюбленные в науку люди. Именно поэтому я считаю Просветительскую премию "Знание" – важной мерой поддержки этого направления, а деятельность Российского общества "Знание" в целом – стратегически важным в масштабах страны", - сказала ректор.

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