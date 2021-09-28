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Общество

Восемнадцать платных парковок функционируют в Нижнем Новгороде

13 октября 2021 15:32  [121] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Восемнадцать платных парковок функционируют в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в администрации города.

Сейчас в эксплуатацию введены три парковки закрытого типа (пл. Горького, ул. Ковалихинская, пл. Революции), а также  15 парковочных зон открытого типа.

Речь идет о следующих парковках:

- ул. Рождественская от д.19 до д. 49;
- Нижне-Волжская набережная (справа от Речного вокзала, напротив д. 14 по Нижне-Волжской набережной);
- ул. Октябрьская (от ул. Ошарская до ул. Алексеевская, от ул. Алексеевская до ул.Б.Покровская);
- ул. Пискунова (от Верхне-Волжской набережной до ул. Минина, от ул. Ульянова до ул. Варварская);
- ул. Чкалова от д.1 до д.29;
- ул. Ошарская (от ул. Октябрьская до ул. Пискунова);
- ул. Нестерова (от ул. Ковалихинской до ул. Ульянова);
- ул. Родионова от д. 111 до д. 23 (в местах расширения проезжей части);
- ул. Добролюбова от д. 5 до Зеленского съезда);
- ул. Новая (от пл. М. Горького до ул. Белинского);
- ул. Короленко (от ул. Славянская до ул. Новая, от ул. Белинского до ул. Новая);
- ул. Литвинова (от ул. Приокская до ул. Даля).

Напомним, проект платных парковочных пространств реализуется через концессионное соглашение между администрацией Нижнего Новгорода и ПАО "МегаФон". Всего в городе будет создано 7 400 машиномест, из которых не менее 10% отдадут под места для инвалидов. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам. Вся сеть платных парковок заработает в Нижнем Новгороде в 2022 году.

В администрации уточнили, что в настоящее время ведется тестирование системы управления и мониторинга парковочного пространства. Время нахождения автомобиля на парковке будут контролировать устройства фотофиксации.  

Пользователь обязан в течение 15 минут с момента въезда на парковку осуществить оплату через паркомат, по SMS, в приложении или в личном кабинете пользователя на информационном парковочном портале Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что резидентское парковочное разрешение в Нижнем Новгороде будет стоить 3 000 рублей в год. А вот стоимость годового абонемента на парковку для всех остальных нижегородцев составит почти 100 000 рублей.

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Теги:
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