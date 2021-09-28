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Общество

Льготы для некоторых пользователей платных парковок предлагается ввести в Нижнем Новгороде

18 октября 2021 16:05  [5] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Льготы для некоторых категорий пользователей платных парковок предлагается ввести в Нижнем Новгороде. Об этом написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram по итогам встречи с главой города Юрием Шалабаевым.

Речь идет о предоставлении льгот для многодетных семей и владельцев электромобилей.

"Считаю правильным рассмотреть возможность льготных решений для многодетных семей. В центре много образовательных и оздоровительных учреждений. Для многодетных мам и пап машина - потребность", - заявил Глеб Никитин.

Льготы на парковку для электромобилей он назвал мировым стандартом.

В ближайшее время руководство города намерено встретиться с компанией-оператором, чтобы обсудить данные вопросы.

Напомним, проект платных парковочных пространств реализуется через концессионное соглашение между администрацией Нижнего Новгорода и ПАО "МегаФон". Всего в городе будет создано 7 400 машиномест. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам. Восемнадцать платных парковок уже функционируют в Нижнем Новгороде. Вся сеть платных парковок заработает в Нижнем Новгороде в 2022 году.

Ранее сообщалось, что резидентское парковочное разрешение в Нижнем Новгороде будет стоить 3 000 рублей в год. А вот стоимость годового абонемента на парковку для всех остальных нижегородцев составит почти 100 000 рублей.

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Теги:
Глеб Никитин Парковка Юрий Шалабаев
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