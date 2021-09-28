Кстовские тепловые сети проведут испытания системы теплоснабжения безопасным органическим красителем Общество

Фото: пресс-служба компании

Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" проведут испытания системы теплоснабжения безопасным органическим красителем. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, компания с 1 ноября 2021 года будет проводить испытания системы теплоснабжения города и района с использованием органического красителя "Уранин А".

Такие испытания проводятся ежегодно для выявления возможных дефектов трубопроводов и определения мест незаконных врезок. При их проведении краситель вводится в сетевую воду, подаваемую в систему отопления от Новогорьковской ТЭЦ и котельных.

Краситель "Уранин А" придает воде желто-зеленую окраску, безвреден для здоровья людей и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. Реагент, соответствует санитарным нормам и правилам и разрешен для определения утечки воды в теплосетях.

"Вместе с тем обращаем внимание жителей, что вода в системе отопления не может использоваться для бытовых целей. Вода "из батареи" не тождественна воде в системе горячего водоснабжения. Перед подачей в систему отопления она проходит химическую обработку и содержит специальные реагенты, препятствующие отложению накипи и небезопасные для здоровья людей. Кроме того, она не проходит обработку от болезнетворных микроорганизмов", - отметили в компании.

При обнаружении повреждений тепловых сетей, течей воды желто-зеленой окраски специалисты ведомства советуют немедленно сообщать в оперативно-диспетчерскую службу Кстовских тепловых сетей по телефону 7-97-75.