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Общество

Коронавирус в Нижегородской области унес жизни еще 40 человек за сутки

20 октября 2021 12:33  [111] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 728 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 20 октября. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 715 новых случаев COVID-19. С начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились уже 182 680 человек.

При этом 164 970 нижегородцев выздоровели, в том числе 535 человек были выписаны за последние сутки. Коронавирус в Нижегородской области унес жизни 7 285 человек, 40 - за последние сутки.

Согласно информации на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции - 1.00. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 14%.

Напомним, что министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил о начале четвёртой волны COVID-19 в Нижегородской области. Глава Минздрава заявил, что четвёртая волна коронавируса будет тяжелее третьей.

Так, меры по борьбе с коронавирусом усилены во всех муниципалитетах Нижегородской области. Пожилых нижегородцев призвали соблюдать режим самоизоляции. А нижегородские вузы уже переходят на дистанционное обучение или работают в смешанном формате.

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Теги:
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