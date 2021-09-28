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Более 670 человек эвакуировали из нижегородского лицея №82 из-за пожара. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре в лицее №82 (ул. Культуры, д. 1) поступило в ведомство в 07:58 21 октября.
Уже в 08:18 была объявлена ликвидация последствий пожара на площади 1 кв.м. В результате пожара никто не погиб и не пострадал.
Всего же пожарными были эвакуированы 676 человек, из них 650 детей.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Как отметил источник НИА "Нижний Новгород" в учебном заведении, в одном из классов лицея загорелся светильник.
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