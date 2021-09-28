Более 670 человек эвакуировали из нижегородского лицея №82 из-за пожара Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 670 человек эвакуировали из нижегородского лицея №82 из-за пожара. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в лицее №82 (ул. Культуры, д. 1) поступило в ведомство в 07:58 21 октября.

Уже в 08:18 была объявлена ликвидация последствий пожара на площади 1 кв.м. В результате пожара никто не погиб и не пострадал.

Всего же пожарными были эвакуированы 676 человек, из них 650 детей.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Как отметил источник НИА "Нижний Новгород" в учебном заведении, в одном из классов лицея загорелся светильник.