Участок в ЖК "Цветы" передается в собственность Нижегородской области для строительства школы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты комиссии Думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям одобрили передачу земельного участка в ЖК "Цветы-1" в собственность Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент по итогам заседания 21 октября.

Речь идет об участке площадью около 36189 кв.м. (участок №4) в районе поселка Дубенки. Сейчас он находится в муниципальной собственности.

Инициатором передачи выступило министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Там планируется строительство новой школы на 1500 мест.

Ранее сообщалось, что школа будет находиться напротив домов № 13, 13/1 и 13/2. Образовательное учреждение будет возведено по концессии. Соглашение на 15 лет с ООО "Школа Цветы" (учредитель - ООО "СберИнфра") согласовано региональным правительством 9 сентября.

Кроме учебных помещений в здании предусмотрен физкультурно-спортивный блок общей площадью не менее 1400 кв. м., состоящий из двух универсальных спортивных залов и одного малого зала для занятий фитнесом. Также в школе будут созданы культурно-информационный блок, столовая и медицинская часть, а также административно-хозяйственный блок.

Срок реализации проекта — два года с даты заключения соглашения. Его стоимость - 2,04 млрд рублей.

Соглашением также предусмотрено, что концессионер будет осуществлять в школе образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам.