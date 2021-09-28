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Бизнес

Комплексное исследование "Ростелекома": как создать благоприятные условия для развития 5G в России?

21 октября 2021 13:51  [73] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"Ростелеком" совместно с экспертами ИКТ-отрасли провел исследование мирового опыта, на основе которого разработана "Комплексная программа содействия развитию 5G в России".

Документ включает практические рекомендации по формированию и изменению российских регуляторных подходов, необходимых для ускоренного внедрения сетей связи пятого поколения (5G).

Исследование подготовлено в рамках реализации трехстороннего соглашения между правительством РФ, ПАО "Ростелеком" и госкорпорацией "Ростех" по развитию в России высокотехнологичной области "Мобильные сети связи пятого поколения".

"Комплексная программа содействия развитию 5G в России" содержит набор действий, снимающих ограничения и создающих благоприятные условия для развития сетей связи нового поколения:
• поиск и выделение радиочастотного ресурса (высвобождение и перераспределение частот в диапазонах, пригодных для использования в 5G, увеличение сроков разрешения на присвоение частот, ограничение платы операторов за радиочастотные ресурсы, задействованные для новых поколений связи и другие);
• актуализация нормативно-правовой базы и упрощение бюрократических процедур (гармонизация санитарно-эпидемиологических норм, доступ к государственной и муниципальной инфраструктуре, внедрение eSIM, создание условий для появления беспилотного транспорта и других перспективных направлений, выход на оптовый рынок электроэнергии и другие);
• увеличение инвестиционной привлекательности и господдержка развития 5G (повышение коэффициентов амортизации, содействие в создании сопутствующей инфраструктуры, вовлечение институтов развития и другие);
• поддержка появления инновационных сервисов и услуг, возможных только на базе сетей 5G (создание индустриальных полигонов 5G, поддержка разработчиков инновационных сервисов в сетях нового поколения, стимулирование сквозных технологий — искусственного интеллекта, AR/VR, интернета вещей и других).

При подготовке исследования проанализирован опыт поддержки 5G в мировых лидерах цифрового развития: Китае, США, Великобритании и странах Европейского союза.

"Рассмотренные меры поддержки применяются во многих странах, чтобы ускорить строительство сетей 5G и получить максимальную экономическую выгоду от их внедрения, что уже и происходит в зарубежном бизнесе. Чтобы предотвратить отставание российского бизнеса в этом вопросе, ИКТ-отрасль предлагает комплексный подход к мерам государственной поддержки, систематизированный в данном исследовании. Для того чтобы законодательная база не “тормозила” технологическое развитие, необходимо в ближайшее время апробировать эти предложения в “регуляторных песочницах”. Развитие сетей пятого поколения требует политической воли, вовлечения и участия большого количества органов власти с учетом того, что государство не только регулятор, но и потребитель решений на базе 5G, которые способны повысить эффективность госуправления и социальной сферы", — сказал президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Чтобы поддержать темп развития цифровой инфраструктуры и внедрения сетей 5G, нужна разносторонняя государственная поддержка, которая устранит административные преграды, настроит регулирование и повысит инвестиционную привлекательность отрасли. По такому пути уже идут страны — лидеры технологического развития: понимая важность цифровой трансформации национальной экономики, они обеспечили максимально благоприятные условия для развития сетей 5G, которые играют приоритетную роль в этом процессе", — отметил вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома" Борис Глазков.

Полный текст "Комплексной программы содействия развитию 5G в России" доступен на сайте "Ростелекома".

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