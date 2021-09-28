Перечень льготных пользователей парковок расширят в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Администрация Нижнего Новгорода планирует расширить перечень пользователей, которым будет предоставляться льгота при оплате парковки. Об этом заявил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Он отметил, что введение в эксплуатацию платных парковок – процесс длительный, требующий детальной проработки. Принятые решения должны быть понятными и учитывать интересы, в первую очередь, жителей Нижнего Новгорода. Поскольку до старта работ всех платных парковок ещё есть время, администрация города готова максимально учесть предложения горожан. Например, на данный момент расширяется список льготных категорий и прорабатывается вопрос об усовершенствовании оплаты парковок.

Директор нижегородского отделения МегаФона Максим Бартыков сказал, что компания поддерживает предложение расширить список льготников и включить в него многодетные семьи. В настоящее время совместно с администрацией города вносятся необходимые изменения.

В частности, к льготникам будут причислены участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, имеющие в собственности транспортное средство или в собственности его законного представителя; один из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей) в многодетной семье, имеющей в составе трёх и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновлённых или находящихся под опекой, и имеющий в собственности транспортное средство. Также льготными правами на пользование парковками будут пользоваться владельцы электромобилей.

Кроме того, в список включены резиденты (жители домов, расположенных рядом с парковками), размер годовой резидентной платы для них составит 3000 рублей. Кроме того, в ходе проработки документов о работе платных парковок было продлено бесплатное время их использования на час: в период с 20 часов до 8 часов в рабочие дни.

В рамках заключённого концессионного соглашения с ПАО "Мегафон" поэтапно вводится в опытную эксплуатацию сеть платного парковочного пространства. На данный момент работают 3 парковки закрытого типа (пл. Горького, ул. Ковалихинская, пл. Революции)и 15 парковочных зон открытого типа. В настоящее время ведется тестирование системы управления и мониторинга парковочного пространства.

Всего в городе будет создано 7 400 машиномест. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам.