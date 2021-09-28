Нижегородский общепит будет работать в нерабочие дни в режиме доставки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский заведения общественного питания смогут работать в нерабочие дни в режиме доставки. Соответствующее изменение внесено в указ губернатора "О введении режима повышенной готовности".

"Это позволит обеспечить определенную загрузку", - считает губернатор Нижегородской области.

Напомним, что нерабочие дни установлены в Нижегородской области с 25 октября по 7 ноября. Такое решение принято в связи с непростой ситуацией по заболеваемости коронавирусом в регионе.

Напомним также, что предприятия общественного питания в октябре по ночам (с 0:00 до 6:00) работали только на вынос.

Ранее сообщалось, что доступ в нижегородские ТЦ и рестораны после 7 ноября будет возможен только по мультипассам.