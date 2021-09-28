Объявлены победители фестиваля стрит-арта ПФО "ФормART" Общество

Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Церемония определения победителей фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа "ФормART" прошла 21 октября. Призёров определили по результатам сложения итогов народного голосования и голосов экспертов.

Напомним, участниками фестиваля "ФормART" могли стать как профессиональные стрит-арт-художники, так и художники-любители в возрасте от 16 до 35 лет с эскизами работ по направлениям: "Новые технологии", "Человек и наука", "Мир будущего".

В финал конкурса попала работа нижегородки Екатерины Скобелевой под названием "Будущее". Граффити размещено на Нижневолжской набережной - на причальной стенке.

Народное голосование проходило с 1 по 15 октября. Лучшими, по мнению народного жюри, стали работы Самарской и Саратовской областей.

21 октября эксперты из 14 регионов ПФО озвучили итоги экспертного голосования. Единогласным решением жюри призовые места присвоены художникам из Республик Марий Эл, Башкортостан и Самарской области.

Таким образом, при суммировании оценок народного мнения и экспертов, победителем Фестиваля объявлена граффити-работа "Будущее", созданная финалистом из Самарской области Дмитрием Горшковым. На его мурале изображены дирижабль, античная Венера и облака.

"Это означает, что мы непрерывно двигаемся вперед и берём с собой определенный опыт – это античная Венера. Облака – это настоящее. Так как мы не знаем, что с нами будет дальше. Все связано друг с другом. У меня это был первый большой опыт – рисовать на девятиэтажном здании, примерно 400 квадратных метров. У нас нельзя просто так взять и разрисовать большой фасад дома, поэтому, когда есть такая возможность, то ее не стоит упускать", – рассказал Дмитрий Горшков.

Второе место поделили Илья Белов из Марий Эл с граффити-работой "На качелях" и Владимир Куц из Саратовской области с работой "Лицо времени". Третье место получила работа Ляйсан Билаловой "Будущее – в сердце" из Республики Башкортостан.

Призовой фонд Фестиваля в этом году составил 600 тыс. рублей. Но оргкомитет фестиваля принял решение увеличить призовой фонд. Таким образом, каждый из победителей и призёров получил грант на развитие творчества: 1 место – 200 тыс.рублей, 2 место – по 150 тыс. рублей, 3 место – 100 тыс. рублей.