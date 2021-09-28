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Общество

Транспортная развязка в нижегородском Ольгине откроется после устранения замечаний

22 октября 2021 18:02  [127] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Транспортная развязка в Ольгине откроется после устранения замечаний. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

"В настоящее время продолжается работа комиссии по приемке", - пояснили в ведомстве.

Согласно информации, после этого, когда документы будут подписаны,  движение будет открыто в полном объеме.

Ранее сообщалось, что подрядчик приступил к разборке временных дорог и вывозу оборудования в сентябре. Все работы планировалось завершить и сдать до 27 сентября. 

Отметим, что автомобильное движение по эстакаде в Ольгине разрешено с 25 июня.

Напомним, транспортная развязка в районе деревни Ольгино – это самый крупный объект в Нижегородской области, реализующийся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Работы стартовали в мае 2020 года. Цена контракта на строительство развязки составила 1,757 млрд рублей. Нижегородская область несколько раз получала дотации на возведение путепровода из федерального бюджета.

Ожидается, что пропускная способность транспортной развязки составит 95 тысяч автомобилей в сутки. Расчетная скорость движения транспорта - 80 км/ч.

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Теги:
Дороги Транспорт
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