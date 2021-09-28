Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего на производстве бетона в Богородске Происшествия

Место происшествия Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Рабочий погиб на производстве бетона в Богородске. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, днем 26 октября 46-летний мужчина производил технологическую очистку внутренней поверхности бетономешалки. В момент нахождения рабочего внутри установки произошел ее запуск. В результате мужчина погиб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия. В ходе расследования уголовного дела действиям лиц, ответственным за соблюдение техники безопасности в коммерческой организации будет дана юридическая оценка.

Как уточняется на сайта Государственной инспекцией труда в Нижегородской области инцидент произошел на площадке ООО "БЗ Монолит". Ведомством также выясняются обстоятельства несчастного случая.