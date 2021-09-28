Юрий Шалабаев: "Более полумиллиарда рублей предлагается направить на соцсферу и дороги" Экономика

Юрий Шалабаев Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

"Более полумиллиарда рублей предлагается направить на соцсферу и дороги", - заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в преддверии очередного заседания городской Думы, на котором депутаты планируют рассмотреть изменения в бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022—2023 гг.

Он напомнил, что доходы бюджета на 2021 год планируется увеличить на 480 млн рублей, расходы - на 567 млн рублей, дефицит - на 87 млн рублей.

По словам мэра, в 2021 году выросли как собственные доходы города, так и объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета. Администрация города основной целью своей работы ставит поступательное развитие города, поэтому кроме текущих расходов практически каждым уточнением бюджета предлагается увеличение финансирования капитальных расходов. Предлагаемое сегодня уточнение не исключение.

"Так, основная часть средств будет направлена на строительство и поддержку действующих учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта - 390 млн рублей, а также на увеличение расходов на строительство, содержание и реконструкцию дорог - 91 млн рублей и переселение граждан из аварийного жилого фонда - 71 млн рублей", - заявил Юрий Шалабаев.

Напомним, что в этом году в Нижнем Новгороде отремонтируют более 100 участков дорог.

Ранее также сообщалось, что 27 октября состоится очередное заседание городской Думы Нижнего Новгорода. На заседании депутаты рассмотрят вопрос о внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 88 "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022—2023 годов", предлагаемых администрацией города.