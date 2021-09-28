Дума Нижнего Новгорода утвердила перечень льготных пользователей платных парковок. Такое решение было принято на заседании Думы Нижнего Новгорода 27 октября 2021 года.
Льготы теперь положены участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, одному из родителей или опекунов в многодетной семье, инвалидам. Также льготные права на пользование парковками предоставлено владельцам электромобилей.
Кроме того, в список включены резиденты (жители домов, расположенных рядом с парковками), размер годовой резидентной платы для них составит 3000 рублей.
Также депутаты одобрили продление бесплатного времени использования парковок на час: в период с 20 часов до 8 часов в рабочие дни. Оплата парковки теперь возможна и за сутки (ранее: за час, месяц, год).
Напомним, что в рамках заключенного концессионного соглашения с ПАО "Мегафон" поэтапно вводится в опытную эксплуатацию сеть платного парковочного пространства. На данный момент работают три парковки закрытого типа (пл. Горького, ул. Ковалихинская, пл. Революции) и 15 парковочных зон открытого типа. В настоящее время ведется тестирование системы управления и мониторинга парковочного пространства.
Всего в городе будет создано 7 400 машиномест. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+