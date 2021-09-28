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Общество

Дума Нижнего Новгорода утвердила перечень льготных пользователей платных парковок

27 октября 2021 12:22  [54] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дума Нижнего Новгорода утвердила перечень льготных пользователей платных парковок. Такое решение было принято на заседании Думы Нижнего Новгорода 27 октября 2021 года.

Льготы теперь положены участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, одному из родителей или опекунов в многодетной семье, инвалидам. Также льготные права на пользование парковками предоставлено владельцам электромобилей.

Кроме того, в список включены резиденты (жители домов, расположенных рядом с парковками), размер годовой резидентной платы для них составит 3000 рублей.

Также депутаты одобрили продление бесплатного времени использования парковок на час: в период с 20 часов до 8 часов в рабочие дни. Оплата парковки теперь возможна и за сутки (ранее: за час, месяц, год).

Напомним, что в рамках заключенного концессионного соглашения с ПАО "Мегафон" поэтапно вводится в опытную эксплуатацию сеть платного парковочного пространства. На данный момент работают три парковки закрытого типа (пл. Горького, ул. Ковалихинская, пл. Революции) и 15 парковочных зон открытого типа. В настоящее время ведется тестирование системы управления и мониторинга парковочного пространства.

Всего в городе будет создано 7 400 машиномест. Планируется оборудовать 123 паркомата, 120 комплексов фото-видеофиксации, выполнить разметку и установить знаки по 119 адресам.

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Теги:
Городская дума Концессия Парковка
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