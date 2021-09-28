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Бизнес

Полный перечень мер региональной поддержки для бизнеса разместили на инвестиционном портале Нижегородской области

01 ноября 2021 18:04  [47] Бизнес

Фото: nn-invest.ru

На инвестиционном портале Нижегородской области nn-invest.ru обновлен электронный каталог мер региональной и государственной поддержки инвестиционной деятельности. Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Для нижегородских инвесторов и предпринимателей предусмотрена система финансовых преференций, которые позволяют снизить затраты при реализации проекта. Кроме того, в части налоговых послаблений в Нижегородской области предоставляются максимально допустимые законодательством РФ льготы. Ознакомиться с перечнем мер региональной поддержки и преференций для бизнеса можно на инвестиционном портале, в разделе "Поддержка бизнеса".

"Любой бизнес - крупный, средний или малый - это главный драйвер экономики, это инвестиции, которые нуждаются в поддержке, особенно в такое неустойчивое время, как сейчас. И к какой бы сфере ни относился бизнес – туризму, НХП, сельскому хозяйству, социальному предпринимательству, энергетике, промышленности, – в каталоге предприниматель сможет найти преференции по своему направлению", - подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов.

Каталог на сайте структурирован по отраслям, но также отдельно выделены те меры поддержки, которые может получить предприниматель вне зависимости от сферы деятельности. В каждом разделе описана последовательность действий для получения преференций, перечень необходимых документов, а также контакты министерств и ведомств, предоставляющих ту или иную меру поддержки.

Кроме того, инвестор всегда может обратиться за консультацией: для этого на портале предусмотрен чат, а также действует горячая линия: 8-800-350-12-52.

Напомним, что у инвестора есть возможность в режиме онлайн просматривать данные об инициированных инвестиционных проектах, следить за ходом их реализации, общаться с командой проекта посредством встроенного в систему общего чата, создавать темы (вопросы) для обсуждения в чате, сигнализировать о возникающих проблемах.

Для того чтобы получить доступ к данной услуге, необходимо зарегистрироваться на инвестиционном портале в разделе "Личный кабинет инвестора".

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Теги:
Инвестиции Предприниматели Технологии
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