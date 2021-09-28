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Проведение диагностики суставов методом МРТ

02 ноября 2021 14:46  [71]

МРТ на суставах является распространенной диагностической методикой, направленной на обнаружение патологии. Последняя может иметь дегенеративное, воспалительное, травматическое происхождение.

Принципы процедуры

Сегодня МРТ суставов ног в Нижнем Новгороде представляет собой эффективный и доступный способ, характеризующийся предельной безопасностью и точностью. Так определяется заболевание даже на ранних стадиях развития. В ходе проведения диагностического мероприятия визуализируются:

  • различные структурные части в суставе;
  • ткани, находящиеся в ближнем окружении.

В результате обозначенной процедуры лечащий врач получает детализированную информацию, необходимую для уточнения верного диагноза с последующим назначением терапии.

Неоспоримое преимущество МРТ тазобедренного сустава https://tonuspremium.ru/diagnosticheskij-centr/mrt/mrt-tazobedrennogo-sustava/, иного аналогичного анатомического образования заключается в обеспечении полной безопасности для пациента. В сравнении с рентгеновскими лучами магнитно-резонансная терапия не оказывает облучение. Она может проводиться многократно с целью отслеживания и фиксирования динамики осуществляемого лечения.

Широко применяемые на практике разновидности МРТ осуществляются в отношении следующих суставов человека:

  • плечевой;
  • височно-нижнечелюстной;
  • локтевой;
  • тазобедренный;
  • кисти;
  • коленный;
  • стопа и голеностопная зона.

Существует ряд показаний к проведению описываемого диагностического мероприятия. Они представлены воспалительными процессами в виде синовитов, артритов, бурситов, повреждениями травматического происхождения. В эту же категорию относятся опухолевые образования, деформационные процессы, гемофилия, остеохондроз. МРТ стандартно назначается в случае системного повреждения соединительных тканей, пример представлен ревматоидным артритом, подагрой.

Противопоказаний практически нет. Исключение составляет наличие у человека установленных электронных имплантов.

Что касается специальных подготовительных мер к проведению МРТ коленного сустава https://tonuspremium.ru/diagnosticheskij-centr/mrt/mrt-kolennogo-sustava/ и других проблемных зон, они отсутствуют.

Если говорить про диагностическую описываемую процедуру с контрастированием, она проводится по показанию врача. В процессе обследования детальнее просматриваются отдельные мелкие структуры в суставах, становится доступным дифференциальное обследование новообразований в виде опухолей, определяется способность суставов по скоплению контраста. Субстанция вводится пациенту внутривенно или в суставную полость, все зависит от диагностических задач.

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