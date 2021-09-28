ГИБДД проведет проверки на аварийных участках дорог Нижегородской области в праздники Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

ГИБДД проведет проверки на аварийных участках дорог Нижегородской области в праздники.

Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в течение двух дней - 6 и 7 ноября на территории районов Нижегородской области с высоким уровнем аварийности дорожными полицейскими будут проводится профилактические мероприятия, направленные на снижение вероятности ДТП.

Так, 6 ноября рейды пройдут в Перевозском, Вадском, Арзамасском и Шатковском районах, а 7 ноября проверки затронут Павловский, Сосновский, Борский и Семеновский районы.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция проведет рейд по выявлению нетрезвых водителей в праздничные дни.