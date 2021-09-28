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ГИБДД проведет проверки на аварийных участках дорог Нижегородской области в праздники.
Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, в течение двух дней - 6 и 7 ноября на территории районов Нижегородской области с высоким уровнем аварийности дорожными полицейскими будут проводится профилактические мероприятия, направленные на снижение вероятности ДТП.
Так, 6 ноября рейды пройдут в Перевозском, Вадском, Арзамасском и Шатковском районах, а 7 ноября проверки затронут Павловский, Сосновский, Борский и Семеновский районы.
Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция проведет рейд по выявлению нетрезвых водителей в праздничные дни.
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