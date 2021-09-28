Следователи проводят проверку из-за длительных задержек рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода 2 ноября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку из-за длительных задержек рейсов в аэропорту им. В.П. Чкалова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что 2 ноября из-за сильного тумана в Москве следовавшие туда авиасуда были отправлены на запасной аэродром - международный аэропорт Стригино Нижний Новгород. В результате аэропорт внепланово принял 40 рейсов 12 авиакомпаний, следовавших в Москву из других городов России и ближнего зарубежья, 28 из них приземлились в течение одного часа. В общей сложности в самолётах находилось более 5 тысяч пассажиров.

Количество прибывших бортов превысило нормативную пропускную способность аэропорта: его инфраструктура просто не рассчитана на единовременное обслуживание такого количество воздушных судов. К тому же параллельно из Стригино вылетали и регулярные рейсы, которыми воспользовались около 3,5 тысяч пассажиров.

Из-за переполненности воздушной гавани возникли значительные задержки в расписании, а многие пассажиры были вынуждены много часов ожидать высадку из самолёта из-за отсутствия трапов. Обстановка была сильно осложнена, некоторым пассажирам потребовалось внимание медиков.

Так, например, на борту рейса Краснодар - Москва пассажиры ожидали вылета из Нижнего Новгорода более 8 часов, при этом аэропорт не смог предоставить трап, что сделало невозможной передачу еды на борт или высадку пассажиров. В результате в салоне стало плохо одному ребёнку. Его направили на медицинский осмотр. Когда выяснилось, что опасности для жизни и здоровья нет, ребёнок с родителями покинули аэропорт и благополучно добрались до Москвы.

К 22:30 2 ноября Стригино покинули 17 самолётов, 10 рейсов ушли уже ночью. Оставшиеся планировалось отправить 3 ноября с утра. Так, в 11:47 по местному времени вылетел последний из задержанных рейсов.

На месте работали следователи и криминалисты Центрального МСУт СК РФ. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествий.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям всех ответственных лиц, добавили в ведомстве.

Затем в адрес руководства аэропорта и контролирующих ведомств будет направлено представление об устранении недочётов и усилении ведомственного контроля за работой подчинённых, а также о принятии действенных мер по выработке системного подхода о действиях в нештатных ситуациях.