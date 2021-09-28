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Общество

Все застрявшие в нижегородском аэропорту из-за непогоды рейсы улетели в Москву

03 ноября 2021 12:29  [58] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Все рейсы, приземлившиеся в Нижнем Новгороде из-за сильного тумана в Москве 2 ноября, вылетели в пункт назначения. Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта им. В. П. Чкалова

Так, в 11:47 по местному времени вылетел последний из задержанных рейсов - из Тюмени (авиакомпания UTair) с 71 пассажиром на борту.

Напомним, что 2 ноября аэропорт внепланово принял 40 рейсов 12 авиакомпаний, следовавших в Москву из других городов России и ближнего зарубежья, 28 из них приземлились в течение одного часа. В общей сложности в самолётах находилось более 5 тысяч пассажиров.

Количество прибывших бортов превысило нормативную пропускную способность аэропорта: его инфраструктура просто не рассчитана на единовременное обслуживание такого количество воздушных судов. К тому же параллельно из Стригино вылетали и регулярные рейсы, которые обслужили около 3,5 тысяч пассажиров.

Обстановка была сильно осложнена, некоторым пассажирам потребовалось внимание медиков.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать помощь ожидающим вылета пассажирам, а также обеспечить их горячим питанием.

К 22:30 2 ноября Стригино покинули 17 самолётов, 10 рейсов ушли уже ночью. Оставшиеся планировалось отправить 3 ноября с утра.

В настоящее время международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П.Чкалова работает в штатном режиме.​

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Теги:
Аэропорт Погода ЧП
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