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Почти 800 нижегородцев заразились COVID-19 за сутки

06 ноября 2021 12:43  [72] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 795 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за последние сутки по данным на 6 ноября. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было выявлено 792 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 196 011 человек.

При этом 173 993 жителей Нижегородской области уже переболели, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 358 человек. Общая статистика летальных исходов от коронавируса увеличилась до 7 955 человек, 39 человек скончались за последние сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.99. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 18%.

Напомним, что министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил о начале четвертой волны COVID-19 в Нижегородской области в сентябре. Давид Мелик-Гусейнов не исключил и пятой волны коронавируса после Нового года, если 80% населения Нижегородской области не пройдет вакцинацию от коронавируса в ближайшие 2-3 недели.

В регионе дни с 25 октября по 7 ноября объявлены нерабочими для недопущения распространения коронавируса. Позднее ректор Приволжского исследовательского медицинского университета пояснил, почему в регионе введен именно двухнедельный период нерабочих дней.

"Две недели – это, действительно, тот период, когда можно понять, человек здоров или болен", - сказал он.

Фото: НИА "Нижний Новгород"

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Теги:
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