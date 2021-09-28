Фото: НИА Нижний Новгород
Медики озвучили последние данные о заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области.
Как сообщили в региональном оперативном штабе, за минувшие сутки подтверждено 792 случай заражения ковидом. Таким образом, на 5 ноября в Нижегородской области зарегистрировано 195216 случаев COVID-19.
Вылечились в общей сложности 173635 человек, в том числе 332 человека за прошедшие сутки.
Скончались 7916 человек, в том числе 40 человек за минувшие сутки.
Ранее сообщалось, что нерабочие дни установлены в Нижегородской области с 25 октября по 7 ноября.
По словам губернатора Глеба Никитина, такое решение принято в связи с непростой ситуацией по заболеваемости коронавирусом в регионе.
"Сокращается процент свободного коечного фонда. По прогнозам регионального минздрава, если не принять немедленных мер, то вскоре резерв будет исчерпан. Врачи работают на пределе своих возможностей. Прежде всего, это связано с недостаточным уровнем вакцинации. Привитые люди либо не болеют, либо болеют в легкой форме, получая необходимое лечение на дому. Те, кто не сделал прививку, переносят заражение вирусом очень тяжело и, как правило, нуждаются в госпитализации", - сказал Глеб Никитин.
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