Услуга доверительного управления недвижимостью

Управление недвижимостью сегодня отнимает достаточно много сил и времени собственников. Не у всех есть возможность и столько ресурсов ухаживать и обслуживать квартиру, особенно если человек живет на несколько городов или часто бывает в командировках. Для этого существует услуга доверительного управления. Компании, специализирующиеся на управлении недвижимостью, берут на себя все обязанности по присмотру и содержанию помещений в надлежащем виде.
Вы найдете услугу доверительного управления недвижимостью на сайте компании "Негус" - https://negus.pro/.
Что же включает в себя услуга доверительное управление недвижимостью в Ялте:
Кому подойдет это предложение:
Компания «Негус» предоставляет самый широкий комплекс услуг в Крыму, качественное сервисное обслуживание и гарантируем безопасность Вашего жилья. Наши сотрудники устанавливают круглосуточную охрану на территории Вашего ЖК или коммерческой недвижимости. Мы используем техническое оснащение отвечающая всем современным требованиям для максимального охвата территории и обеспечение безопасности всех жильцов на постоянной основе!
Индивидуальный подход к каждому. Мы ответственно относимся к работе с клиентами, прислушиваемся к требованиям и пожеланиям каждого, оперативно реагируем на возникающие проблемы и не игнорируем жалобы.
Ответственное отношение к своим обязанностям. Все наши специалисты высококвалифицированные. Они заинтересованы в качественном предоставлении услуг, заключении выгодных сделок, внимательном управлении Вашей недвижимостью в Ваше отсутствие.
«Белая» финансовая отчетность всех управленческих расходов.
Качественное и своевременное сервисное обслуживание. Наша управляющая компания внимательно относится к обслуживанию жилых домов, уборке территорий и мест общего пользования, а также осуществляет эффективное взаимодействие с жильцами и своевременные сборы оплаты. Наши высококвалифицированные специалисты следят за тем, чтобы инфраструктура и инженерные коммуникации работали без перебоев.
Мы заботимся о качестве предоставляемых услуг. Ваша недвижимость в надёжных руках!* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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