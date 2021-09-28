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Услуга доверительного управления недвижимостью

08 ноября 2021 14:31  [83]

Управление недвижимостью сегодня отнимает достаточно много сил и времени собственников. Не у всех есть возможность и столько ресурсов ухаживать и обслуживать квартиру, особенно если человек живет на несколько городов или часто бывает в командировках. Для этого существует услуга доверительного управления. Компании, специализирующиеся на управлении недвижимостью, берут на себя все обязанности по присмотру и содержанию помещений в надлежащем виде.

Вы найдете услугу доверительного управления недвижимостью на сайте компании "Негус" - https://negus.pro/.

Услуги управления недвижимостью, что собой представляют

Что же включает в себя услуга доверительное управление недвижимостью в Ялте:

  • подготовим Вашу квартиру к просмотру и сдаче;
  • опубликуем объявления о сдаче;
  • найдём арендаторов;
  • заключим арендные договора с каждым клиентом;
  • осуществим регулярное и своевременное составление отчётов;
  • проконтролируем сохранность вашей недвижимости;
  • возьмём на себя управление финансами: арендные платежи, оплата налогов и коммунальных услуг (за счет собственника);
  • организуем оплату комиссий службам онлайн-бронирования и сервис консьержей;
  • реализуем текущие и генеральные уборки помещений;
  • предоставим комплименты гостям при заезде, в день рождения, в день свадьбы и т д.

Кому подойдет это предложение:

  • тем, кто живёт на несколько городов или даже стран;
  • чья работа сопряжена с постоянными командировками;
  • если у Вас нет физической возможности и времени контролировать аренду своего жилья самостоятельно или же привлечь к этому знакомых;
  • для тех, кто хочет начать получать пассивный доход с квартиры, затрачивая минимум своего времени и сил;
  • вам необходима консультация и помощь специалиста, который отлично ориентируется в сфере аренды недвижимости и обладает профессиональными навыками и опытом.

Доверительное управление в Ялте

Компания «Негус» предоставляет самый широкий комплекс услуг в Крыму, качественное сервисное обслуживание и гарантируем безопасность Вашего жилья. Наши сотрудники устанавливают круглосуточную охрану на территории Вашего ЖК или коммерческой недвижимости. Мы используем техническое оснащение отвечающая всем современным требованиям для максимального охвата территории и обеспечение безопасности всех жильцов на постоянной основе!

Преимущества нашей компании

Индивидуальный подход к каждому. Мы ответственно относимся к работе с клиентами, прислушиваемся к требованиям и пожеланиям каждого, оперативно реагируем на возникающие проблемы и не игнорируем жалобы.

Ответственное отношение к своим обязанностям. Все наши специалисты высококвалифицированные. Они заинтересованы в качественном предоставлении услуг, заключении выгодных сделок, внимательном управлении Вашей недвижимостью в Ваше отсутствие.

«Белая» финансовая отчетность всех управленческих расходов.

Качественное и своевременное сервисное обслуживание. Наша управляющая компания внимательно относится к обслуживанию жилых домов, уборке территорий и мест общего пользования, а также осуществляет эффективное взаимодействие с жильцами и своевременные сборы оплаты. Наши высококвалифицированные специалисты следят за тем, чтобы инфраструктура и инженерные коммуникации работали без перебоев.

Мы заботимся о качестве предоставляемых услуг. Ваша недвижимость в надёжных руках!

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