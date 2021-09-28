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Бизнес

ВТБ предложит клиентам других банков бесплатно "протестировать" свои продукты и сервисы

08 ноября 2021 16:32  [62] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ВТБ предложит клиентам других банков бесплатно "протестировать" свои продукты и сервисы. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, ВТБ запускает для клиентов других банков упрощенную версию ВТБ Онлайн.

Она включает в себя 25 наиболее популярных функций для повседневных платежей и переводов, позволит пройти регистрацию только по номеру телефона, моментально получить карту банка и совершать операции без дополнительной идентификации на сумму до 15 тысяч рублей. По оценкам ВТБ, только за первый год ей воспользуются до 750 тысяч клиентов других банков.
 
ВТБ Онлайн для клиентов других банков на этапе запуска включает в себя 5 финансовых и 20 нефинансовых сервисов.

Клиенту доступен моментальный выпуск бесплатной цифровой карты ВТБ. Доставку ее физического аналога можно заказать с курьером.

Пользователи смогут мгновенно и бесплатно совершать переводы с карты на карту по России и более чем в 100 стран мира, без комиссии проводить оплату коммунальных услуг, мобильной связи, платежи по штрафам ГИБДД, привязать карту стороннего банка, получать кешбэк за покупки. Доступно оформление заявки на ипотеку, кредит наличными, автокредит или кредитную карту. Сервис позволит оформить сим-карту ВТБ Мобайл и взять в аренду велосипед у "Велобайка". Также в ноябре у клиентов появится возможность пополнять и снимать деньги с карт в банкоматах по технологии NFC.
 
"По нашей оценке, в среднем каждый житель России обслуживает свои счета в двух банках. Потенциально эта цифра может быть и выше, но бесплатно "протестировать" финансовые услуги других игроков зачастую крайне сложно. Это связано с определенными ограничениями – вам обязательно нужно быть клиентом понравившегося банка, пройти идентификацию личности и заключить с ним договор обслуживания. Но как минимум на первом этапе для вас это может быть неудобно, затратно и долго. Мы предлагаем клиентам других банков революционно новый подход – теперь вы можете бесплатно воспользоваться нашими базовыми услугами и сервисами, и если вам все понравится – стать нашим пользователем без ограничений", – заявил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.
 
"Наш новый сервис позволит клиентам других банков мгновенно получить доступ к большинству самых востребованных финансовых продуктов и услуг ВТБ, включая мобильный банк ВТБ Онлайн. Пользователи смогут моментально и бесплатно совершать денежные переводы с карты на карту по России и более чем в 100 стран мира, оплачивать без комиссии коммунальные услуги, мобильную связь, штрафы ГИБДД и многое другое. Мы видим, как растет спрос на эти сервисы среди наших действующих клиентов – в сентябре они совершили на 132% больше переводов, чем годом ранее, платежей – на 71%. При этом, чтобы получить дополнительные преимущества, можно в любой момент заказать классическую карту ВТБ, которую привезут курьерской доставкой или подготовят к выдаче в офисе банка. С появлением новой возможности мы рассчитываем увеличить аудиторию и клиентов – по нашим прогнозам, только за первый год после запуска этот сервис позволит привлечь до 750 тысяч новых пользователей", – добавил Святослав Островский, член правления ВТБ.
 
"ВТБ в рамках цифровой трансформации создает решения, которые являются основой для реализации стратегических целей банка. Один из ее основных приоритетов – возможность обеспечивать 100% доступности финансовых услуг онлайн. В ходе трансформации уже полностью перестроена ИТ-инфраструктура, изменена модель работы ИТ-специалистов, ускорен ввод новых продуктов и сервисов для наших клиентов. Благодаря новому решению, разработанному на основе современного технологического стека, мы предоставляем возможность оценить удобства наших сервисов и клиентам других банков", – сообщил Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.
 
Мгновенный доступ к продуктам и услугам ВТБ можно получить, скачав ВТБ Онлайн.

Для регистрации достаточно ввести номер телефона, ФИО и дату рождения. Затем пользователь сможет моментально выпустить цифровую Мультикарту с бесплатным обслуживанием. Ее можно без комиссий пополнять с карт других российских банков или привязать к любому Pay-сервису.

За покупку по ней ВТБ начислит до 1,5% кешбэка при подключении опции лояльности. Для полного доступа ко всем услугам и продуктам ВТБ, пользователям необходимо будет заказать пластиковую карту, оформить ее доставку с курьером или забрать в офисе банка. Клиенты, прошедшие полную идентификацию, получат 1 000 рублей на счет после первой покупки по дебетовой карте.

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Теги:
Банки ВТБ
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