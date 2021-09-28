Минстрой готовит документацию для ввода в эксплуатацию транспортной развязки в Ольгине Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Министерство строительства Нижегородской области готовит документацию для ввода в эксплуатацию транспортной развязки в Ольгине. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГКУ Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог".

Согласно информации, акт окончания строительных работ был подписан 22 октября. Затем 28 октября получено заключение о соответствии от Госстройнадзора.

Ранее сообщалось, что транспортная развязка откроется после устранения замечаний.

Отметим, что подрядчик приступил к разборке временных дорог и вывозу оборудования в сентябре.

Добавим, что автомобильное движение по эстакаде в Ольгине разрешено с 25 июня.

Напомним, транспортная развязка в районе деревни Ольгино – это самый крупный объект в Нижегородской области, реализующийся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Работы стартовали в мае 2020 года. Цена контракта на строительство развязки составила 1,757 млрд рублей. Нижегородская область несколько раз получала дотации на возведение путепровода из федерального бюджета.

Ожидается, что пропускная способность транспортной развязки составит 95 тысяч автомобилей в сутки. Расчетная скорость движения транспорта - 80 км/ч.