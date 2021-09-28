Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Происшествия
09 ноября 2021 14:36  [111] Автозаводский район лидирует по количеству ДТП с пострадавшими в Нижнем Новгороде
09 ноября 2021 13:05  [160] Два вагона сошли с рельсов в Навашине
09 ноября 2021 12:54  [257] Учителя Первомайской школы обнаружили мёртвым в кабинете
09 ноября 2021 12:08  [141] Жители Городца подозреваются в краже продуктов из магазина с помощью детской коляски
09 ноября 2021 10:24  [789] Экс-директор нижегородского филиала вуза обвиняется в мошенничестве с командировками
09 ноября 2021 09:18  [159] Водитель автобуса насмерть сбил пешехода в Выксунском районе
08 ноября 2021 14:09  [489] СК возбудил уголовное дело по факту падения мужчины с крыши в центре Нижнего Новгорода
08 ноября 2021 11:56  [418] Следователи проводят проверку после падения 5-летней девочки из окна многоэтажки в Нижнем Новгороде
08 ноября 2021 11:00  [570] Два человека погибли под колесами Skoda в Приокском районе
07 ноября 2021 13:48  [447] Пожар произошёл в храме деревни Шелокша Кстовского района 7 ноября
Происшествия

Автозаводский район лидирует по количеству ДТП с пострадавшими в Нижнем Новгороде

09 ноября 2021 14:36  [111] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

За 10 месяцев 2021 года сотрудниками ГИБДД Нижнего Новгорода зарегистрировано 1 446 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Об этом сообщает нижегородское отделение по пропаганде БДД ОГИБДД Управления МВД России.

Согласно информации, в дорожных авариях за этот период 1 776 человек получили ранения различной степени тяжести, 43 нижегородца погибло. Среди погибших - двое детей.

Самый аварийный район Нижнего Новгорода – Автозаводский. За прошедшие 10 месяцев там пострадало 354 человека, 14 человек погибло.

В ГИБДД рассказали, что основными причинами ДТП являются выезд на полосу встречного движения, несоблюдение скоростного режима, непредоставление преимущество пешеходу на пешеходном переходе, а также управление транспортом в состоянии опьянения.

В Госавтоинспекции напомнили, что при ухудшении погодных условий автомобилистам следует быть предельно внимательными и осторожными, увеличивать дистанцию и боковой интервал, а также воздерживаться от опасных манёвров.

Пешеходам также следует быть внимательными при переходе дороги, а также в обязательном порядке использовать световозвращающие элементы.

Ранее сообщалось, что за выходные дни с 3 по 7 ноября сотрудники ГИБДД Нижнего Новгорода задержали за управления транспортом в нетрезвом виде 31 водителя, 17 из них ранее уже были привлечены к ответственности за пьяное вождение.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГИБДД ПДД
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph