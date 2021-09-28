Автозаводский район лидирует по количеству ДТП с пострадавшими в Нижнем Новгороде

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За 10 месяцев 2021 года сотрудниками ГИБДД Нижнего Новгорода зарегистрировано 1 446 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Об этом сообщает нижегородское отделение по пропаганде БДД ОГИБДД Управления МВД России.
Согласно информации, в дорожных авариях за этот период 1 776 человек получили ранения различной степени тяжести, 43 нижегородца погибло. Среди погибших - двое детей.
Самый аварийный район Нижнего Новгорода – Автозаводский. За прошедшие 10 месяцев там пострадало 354 человека, 14 человек погибло.
В ГИБДД рассказали, что основными причинами ДТП являются выезд на полосу встречного движения, несоблюдение скоростного режима, непредоставление преимущество пешеходу на пешеходном переходе, а также управление транспортом в состоянии опьянения.
В Госавтоинспекции напомнили, что при ухудшении погодных условий автомобилистам следует быть предельно внимательными и осторожными, увеличивать дистанцию и боковой интервал, а также воздерживаться от опасных манёвров.
Пешеходам также следует быть внимательными при переходе дороги, а также в обязательном порядке использовать световозвращающие элементы.
Ранее сообщалось, что за выходные дни с 3 по 7 ноября сотрудники ГИБДД Нижнего Новгорода задержали за управления транспортом в нетрезвом виде 31 водителя, 17 из них ранее уже были привлечены к ответственности за пьяное вождение.
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