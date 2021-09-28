Автозаводский район лидирует по количеству ДТП с пострадавшими в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

За 10 месяцев 2021 года сотрудниками ГИБДД Нижнего Новгорода зарегистрировано 1 446 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Об этом сообщает нижегородское отделение по пропаганде БДД ОГИБДД Управления МВД России.

Согласно информации, в дорожных авариях за этот период 1 776 человек получили ранения различной степени тяжести, 43 нижегородца погибло. Среди погибших - двое детей.

Самый аварийный район Нижнего Новгорода – Автозаводский. За прошедшие 10 месяцев там пострадало 354 человека, 14 человек погибло.

В ГИБДД рассказали, что основными причинами ДТП являются выезд на полосу встречного движения, несоблюдение скоростного режима, непредоставление преимущество пешеходу на пешеходном переходе, а также управление транспортом в состоянии опьянения.

В Госавтоинспекции напомнили, что при ухудшении погодных условий автомобилистам следует быть предельно внимательными и осторожными, увеличивать дистанцию и боковой интервал, а также воздерживаться от опасных манёвров.

Пешеходам также следует быть внимательными при переходе дороги, а также в обязательном порядке использовать световозвращающие элементы.

Ранее сообщалось, что за выходные дни с 3 по 7 ноября сотрудники ГИБДД Нижнего Новгорода задержали за управления транспортом в нетрезвом виде 31 водителя, 17 из них ранее уже были привлечены к ответственности за пьяное вождение.