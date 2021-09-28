Космонавты МКС поздравили нижегородцев с 800-летием города Общество

Космонавты МКС поздравили нижегородцев с 800-летием города.

Российские члены экипажа 66-й экспедиции на Международной космической станции Антон Шкаплеров и Петр Дубров поздравили нижегородцев с 800-летием.

"В вашем регионе потрясающая природа с великими реками, ландшафтом и великолепными закатами, классическое искусство и современный стрит-арт, в Нижнем сочетаются энергия мегаполиса и уют регионального города. Именно в Нижегородском крае появился самый узнаваемый символ России – хохломская роспись", - сказал космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров.

Именно хохломская роспись украсила корпус ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая 28 октября 2021 года была успешно запущена с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-18" с космодрома Байконур. Корабль доставил на борт около 1 490 кг различного оборудования и материалов, а также символ 800-летия Нижнего Новгорода - олененка Нино.

"Ваш город всегда был опорой страны. В 17 веке нижегородское ополчение спасло Россию от интервентов. В 19 веке Нижний был ключевым центром торговли страны. Сегодня Нижний динамично развивается. Желаем, чтобы 800-летие стало началом новых позитивных изменений", - сказал космонавт Петр Дубров.