Владельцы нижегородских торговых центров хотят закрыть пункты вакцинации от COVID-19 Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Владельцы нижегородских торговых центров хотят закрыть пункты вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в ходе брифинга 10 ноября.

По его словам, в адрес правительства региона поступило несколько писем с такими предложениями.

Владельцы ТЦ объясняют это тем, что им сложно организовать проход людей, идущих на вакцинацию.

"Если мы сейчас закроем пункты вакцинации в торговых центрах, все пойдут в поликлиники. Это удлинит путь к получению иммунитета", - заявил министр.

Отметим, что доступ посетителей в нижегородские ТЦ сейчас возможен только при наличии QR-кода о вакцинации или иммунизации и предъявлении паспорта, а также по мультипассам.

Напомним, привиться против коронавируса можно в торговых центрах: "Индиго", "Фантастика", "Седьмое небо", "Небо". Они работают на протяжении всего дня. Всего в Нижегородской области организовано почти 150 пунктов вакцинации.

Добавим, что нижегородские пункты вакцинации от COVID-19 стали доступны в приложениях "Яндекс.Карты" и "Google Карты".