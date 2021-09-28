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Бизнес

Владельцы нижегородских торговых центров хотят закрыть пункты вакцинации от COVID-19

10 ноября 2021 13:38  [2087] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Владельцы нижегородских торговых центров хотят закрыть пункты вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в ходе брифинга 10 ноября.

По его словам, в адрес правительства региона поступило несколько писем с такими предложениями. 

Владельцы ТЦ объясняют это тем, что им сложно организовать проход людей, идущих на вакцинацию.

"Если мы сейчас закроем пункты вакцинации в торговых центрах, все пойдут в поликлиники. Это удлинит путь к получению иммунитета", - заявил министр.

Отметим, что доступ посетителей в нижегородские ТЦ сейчас возможен только при наличии QR-кода о вакцинации или иммунизации и предъявлении паспорта, а также по мультипассам.  

Напомним, привиться против коронавируса можно в торговых центрах: "Индиго", "Фантастика",  "Седьмое небо", "Небо". Они работают на протяжении всего дня. Всего в Нижегородской области организовано почти 150 пунктов вакцинации.

Добавим, что нижегородские пункты вакцинации от COVID-19 стали доступны в приложениях "Яндекс.Карты" и "Google Карты".

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Теги:
Здравоохранение Коронавирус Торговый центр
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