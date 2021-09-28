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Нижегородские суды рассмотрели 48 административных дел о нарушении противоковидных мер

10 ноября 2021 15:22  [89] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Районные суды Нижнего Новгорода рассмотрели 48 административных дел по фактам нарушений указа "О введении режима повышенной готовности". Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности правительства Нижегородской области.

Согласно полученной информации, 45 дел было возбуждено в отношении физлиц. Еще одно дело было возбуждено в отношении юрлица, одно – в отношении должностного лица и еще одно – в отношении индивидуального предпринимателя.

В итоге административные штрафы были назначены одной организации и одному индивидуальному предпринимателю, а также девяти физическим лицам. Предупреждения вынесены 34 физическим лицам и одному должностному лицу.

Напомним, что в настоящее время в Нижегородской области допуск людей в места массового скопления - ТРЦ, музеи, спортзалы, заведения общепита, салоны красоты и пр. осуществляется по QR-кодам или мультипассам.

СПРАВКА:

Ответственность за нарушение указа губернатора влечет предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан - в размере от 1 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; на ИП – от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

За повторное нарушение предусмотрено наказание: для граждан - от 15 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц – от 300 до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на ИП – от 500 тысяч до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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Теги:
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