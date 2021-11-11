Причиной обысков в одной из райадминистраций Нижнего Новгорода стало нарушение прав предпринимателя Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Причиной обысков в администрации Приокского района Нижнего Новгорода стало нарушение прав предпринимателя. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в силовом ведомстве.

"Поводом для визита нижегородских чекистов и следователей регионального СК России послужил сговор ряда высокопоставленных чиновников администрации Приокского района Нижнего Новгорода, в результате которого были нарушены права одного из предпринимателей", - пояснил источник.

По данному факту СУ СК по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ранее сообщалось, что обыски и выемка документов проходят в одной из райадминистраций Нижнего Новгорода.