Причиной обысков в одной из райадминистраций Нижнего Новгорода стало нарушение прав предпринимателя

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Причиной обысков в администрации Приокского района Нижнего Новгорода стало нарушение прав предпринимателя. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в силовом ведомстве.
"Поводом для визита нижегородских чекистов и следователей регионального СК России послужил сговор ряда высокопоставленных чиновников администрации Приокского района Нижнего Новгорода, в результате которого были нарушены права одного из предпринимателей", - пояснил источник.
По данному факту СУ СК по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Ранее сообщалось, что обыски и выемка документов проходят в одной из райадминистраций Нижнего Новгорода.
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