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Политика

Причиной обысков в одной из райадминистраций Нижнего Новгорода стало нарушение прав предпринимателя

11 ноября 2021 13:51  [448] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Причиной обысков в администрации Приокского района Нижнего Новгорода стало нарушение прав предпринимателя. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в силовом ведомстве.

"Поводом для визита нижегородских чекистов и следователей регионального СК России послужил сговор ряда высокопоставленных чиновников администрации Приокского района Нижнего Новгорода, в результате которого были нарушены права одного из предпринимателей", - пояснил источник.

По данному факту СУ СК по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ранее сообщалось, что обыски и выемка документов проходят в одной из райадминистраций Нижнего Новгорода.

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Теги:
Обыск Приокский район
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