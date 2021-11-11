Ярмарка "Осенний дар" пройдет в Нижнем Новгороде 19 и 20 ноября Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ярмарка "Осенний дар" пройдет в Нижнем Новгороде 19 и 20 ноября. Об этом сообщили в департаменте развития предпринимательства администрации города.

Она будет работать на территории "Нижегородской ярмарки" с 10:00 до 18:00.

"Главная задача проекта - поддержка фермерских хозяйств Нижегородской области. Проведение подобных мероприятий дает возможность малым сельхозпроизводителям, чья продукция не всегда может попасть на полки магазинов, получить доступ к конечному потребителю. А покупателю - приобрести экологически чистые овощи и фрукты по себестоимости напрямую от производителя", - рассказал директор департамента Александр Симагин.

На ярмарке более 30 сельхозпроизводителей и фермеров региона представят свою продукцию: колбасные, молочные, плодоовощные, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед, рыбу, а также подарки и сувениры ручной работы.

Сообщается, что на территории будет действовать несколько тематических фотозон. Также ярмарку посетят олененок НиНо и дятел Гор – талисманы 800-летия Нижнего Новгорода.

С целью проверки качества продуктов питания на ярмарке будет работать передвижная лаборатория Госветуправления Нижнего Новгорода.

Вход свободный с соблюдением санитарных правил.