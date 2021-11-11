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Общество

Туалет в нижегородском Светлоярском парке заработает весной

15 ноября 2021 16:46  [49] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Туалет в Светлоярском парке Нижнего Новгорода заработает весной. Об этом сообщил директор МАУ "Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода" Александр Чикаев в ходе заседания комиссии Гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству 15 ноября.

Речь идет о нестационарном туалете, который установлен на территории парка рядом с входом со стороны ул. Гаугеля.

Как в ходе заседания отметил депутат Сергей Пляскин, туалет был установлен в парке во время проведения работ по благоустройству и с тех пор более года был закрыт.

Александр Чикаев добавил, что на территории Светлоярского парка находится два туалета. Стационарный туалет со стороны ул. Мокроусова, по его словам, все это время работал. 

Напомним, работы по благоустройству парка проводились в два этапа в 2019 и 2020 годах.

Ранее сообщалось, что неизвестные повредили четыре туалета в парке "Швейцария". 

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Теги:
Благоустройство Сормовский район
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