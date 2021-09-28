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Общество

Неизвестные повредили четыре туалета в парке "Швейцария"

06 ноября 2021 09:51  [34] Общество

Фото: страница парка в соцсети

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Неизвестные повредили четыре туалета в парке "Швейцария". Об этом сообщается на официальной странице парка в соцсети Instagram.

Согласно информации, в туалетном модуле около остановки "Сурикова" вырваны сливы раковин, разворочена вытяжка, сломаны крышка унитаза и пеленальный столик. В остальных трех туалетах повреждена вентиляция.

Сейчас данные туалеты закрыты на ремонт и по оценке специалистов откроются не раньше 8 ноября.

Напомним, что парк сейчас работает в тестовом режиме каждый день с 7:00 до 22:00 со входами на остановках "Медицинская" и "Сурикова". Отметим, что открыта только часть парка от Тобольских казарм до памятника нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне. Вход туда свободный. Остальная территория готовится принимать гостей.

Ранее в Нижнем Новгороде была представлена концепция развития озеленения парка "Швейцария" на 2021-2026 годы.

СПРАВКА:

Группа компаний "ЕКС" основана в 1970 году. Акционерное общество зарегистрировано в Ярославле в 1994 году. ГК "ЕКС" входит в пятёрку крупнейших строительных подрядчиков в Москве. С 2017-го по 2019 год группа компаний реализовала более 100 проектов по комплексному благоустройству территорий в столице, среди них парки "Братеевская пойма", "Дубки", "Строгинская пойма", набережная Москвы-реки в микрорайоне Павшинская пойма, московский парк-усадьба "Михалково", усадьба "Люблино", Терлецкий парк, а также реставрация павильона "Зеленый театр" на ВДНХ и другие.

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Теги:
Благоустройство Парк Швейцария
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