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Политика

Герман Карачевский возглавит комиссию Думы Нижнего Новгорода по экологии

16 ноября 2021 12:35  [76] Политика
Герман Карачевский

Герман Карачевский

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты комиссии Думы Нижнего Новгорода по экологии проголосовали за избрание Германа Карачевского председателем комиссии. Такое решение было принято в ходе заседания 16 ноября.

Его кандидатуру предложила заместитель председателя комиссии Оксана Дектерева.

"Если комиссия примет решения, я с удовольствием ее возглавлю. Надеюсь оправдать все надежды", - сказал Герман Карачевский.

Присутствующий на заседании председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов назвал Германа Карачевского человеком ответственным.

"Если он берется за какие-то вопросы, то доводит до конца", - сказал он.

Других кандидатур на должность председателя предложено не было. Решение об избрании Германа Карачевского было единогласным.

Напомним, что прежний председатель комиссии Татьяна Гриневич досрочно сложила полномочия депутата Думы Нижнего Новгорода 27 октября. Депутат являлась председателем комиссии по экологии c сентября 2020 года.

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Теги:
Городская дума Назначения Экология
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