Неподтверждённые корпоративные мобильные номера россиян заблокируют
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
Определяются места для установки новогодних елей
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 17 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
17 ноября 2021 15:13  [2] "Иммерсивный цех" по обучению педагогов работе с инструментами виртуальной реальности создадут в Нижнем Новгороде
17 ноября 2021 15:03  [46] Территорию от площади Сенной до Казанского шоссе освободят от наземных электросетей
17 ноября 2021 14:51  [54] Евгений Люлин осмотрел в Дзержинске объекты благоустройства в рамках проекта "Вам решать"
17 ноября 2021 14:37  [86] Распечатку сертификатов о вакцинации можно заказать в МФЦ Нижегородской области
17 ноября 2021 14:00  [160] Нижегородцы назвали ретро-трамваи новой достопримечательностью города
17 ноября 2021 13:52  [102] Нижегородская область вошла в число лидеров по количеству регистраций на студенческую олимпиаду "Я – профессионал"
17 ноября 2021 13:35  [110] Бюджетная экономия позволила снести еще 400 аварийных сараев и 30 гаражей в Нижнем Новгороде
17 ноября 2021 13:19  [132] Росприроднадзор выявил более 40 нарушений в деятельности "Выксунского металлургического завода"
17 ноября 2021 12:16  [196] Еще 40 человек скончались от коронавируса в Нижегородской области за сутки
17 ноября 2021 12:15  [324] Шашлычную закрыли в Нижнем Новгороде за нарушение санитарных требований
Общество

Территорию от площади Сенной до Казанского шоссе освободят от наземных электросетей

17 ноября 2021 15:03  [46] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Территорию от площади Сенной до Казанского шоссе в Нижнем Новгороде освободят от электросетей в рамках программы "Чистое небо" в 2022 году. Об этом сообщил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Денис Скалкин в ходе заседания комиссии Гордумы по городскому хозяйству.

На эти работы в бюджете города на следующий год заложено 169,4 млн рублей.

Также в следующем году МП "Инженерные сети" запланирован ремонт сетей освещения в 29 парках и скверах в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Предприятие также собирается принять в хозяйственное ведение сети освещения 106 детских садов и 52 школ. В дальнейшем 1152 светильника там будут заменены на светодиодные.

Кроме того, в хозяйственное ведение МП "Инженерные сети" перейдет кабельная канализация вдоль парка "Швейцария" протяженностью 3,251 км и 48 колодцев. В перспективе запланирован перенос существующих сетей в эту канализацию.

Ранее сообщалось, что линии наружного освещения Нижнего Новгорода могут достроить по концессии. Всего требуется установка 11771 опор, 12574 светильников и 116 шкафов управления наружным освещением.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городская дума Городское хозяйство Электроэнергия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Экскурсия в сердце тепла
11 ноября 2021 13:17Экскурсия в сердце тепла
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph