Территорию от площади Сенной до Казанского шоссе освободят от наземных электросетей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Территорию от площади Сенной до Казанского шоссе в Нижнем Новгороде освободят от электросетей в рамках программы "Чистое небо" в 2022 году. Об этом сообщил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Денис Скалкин в ходе заседания комиссии Гордумы по городскому хозяйству.

На эти работы в бюджете города на следующий год заложено 169,4 млн рублей.

Также в следующем году МП "Инженерные сети" запланирован ремонт сетей освещения в 29 парках и скверах в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Предприятие также собирается принять в хозяйственное ведение сети освещения 106 детских садов и 52 школ. В дальнейшем 1152 светильника там будут заменены на светодиодные.

Кроме того, в хозяйственное ведение МП "Инженерные сети" перейдет кабельная канализация вдоль парка "Швейцария" протяженностью 3,251 км и 48 колодцев. В перспективе запланирован перенос существующих сетей в эту канализацию.

Ранее сообщалось, что линии наружного освещения Нижнего Новгорода могут достроить по концессии. Всего требуется установка 11771 опор, 12574 светильников и 116 шкафов управления наружным освещением.