Линии наружного освещения Нижнего Новгорода могут достроить по концессии. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации города Илья Штокман в ходе заседания комиссии Гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству 15 ноября.
"Есть часть улиц, где света не было никогда (дороги, дворы, переулки). Мы их знаем, нам нужно там достраивать линии наружного освещения. К нам вышел инвестор с предложением на достройку. Концессионное соглашение еще официально не зашло, увидим параметры - поймем, выходить ли на концессию", - сказал он.
Существующие сегодня линии наружного освещения находится в ведении МП "Инженерные сети". В ходе заседания директор муниципального предприятия Алексей Васильев рассказал депутатам о городских проектах и программах, которые были реализованы при участии МП.
Так, в рамках энергосервисного контракта было заменено 58 899 уличных светильников и 925 шкафов управления наружным освещением, установлено 19 753 светильника с управляемыми контроллерами.
Кроме того, МП "Инженерные сети" выступало заказчиком в программе "Формирование комфортной городской среды", в рамках которой были выполнены работы на 31 общественной территории: заменены 1 307 торшерных стоек и 1 376 светильников.
Проектом "Чистое небо" были охвачены 72 улицы в исторической части города – установлены 736 стоек наружного освещения, смонтировано и заменено с воздушно-кабельных линий 26,3 км. Затраты по проекту составили 128,8 млн рублей.
Также был реализован проект по архитектурно-художественной подсветке Канавинского моста, пешеходных мостов через Зеленский и Похвалинский съезды и ряда памятников.
Алексей Васильев также представил депутатам результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2020-2021 годы. По итогам 2019 года чистая прибыль "Инженерных сетей" составила 20,7 млн рублей, по итогам 2020 года – почти 17 млн рублей. В текущем году предприятие рассчитывает получить чистую прибыль в размере 4 млн рублей.
По словам Алексея Васильева, ухудшение финансового результата связно с тем, что к 800-летию Нижнего Новгорода предприятие собственными силами организовало большое количество ремонтных работ на объектах, переданных ему в хозяйственное ведение.
"Это ремонт воздушно-кабельных линий протяженностью почти 50 км, замена 140 опор наружного освещения", – пояснил он.
В ходе обсуждения депутаты запросили более подробный отчет о деятельности предприятия, в том числе о планах на следующий год.
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