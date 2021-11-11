Процесс передачи участка под строительство школы в ЖК "Торпедо" начался в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Процесс передачи участка под строительство школы в ЖК "Торпедо" начался в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям 18 ноября.

Как пояснила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева, на предстоящем заседании Думы Нижнего Новгорода депутаты рассмотрят вопрос о передаче в безвозмездное пользование семи нежилых зданий по адресу: ул. Пилотов, 21.

Ранее там находилась база МП "РЭД", теперь предприятие станет размещать дорожную технику на ул. Новикова-Прибоя.

Затем участок по данному адресу будет передан в собственность Нижегородской области.

Инициатором передачи выступает министерство земельных и имущественных отношений региона.

По словам заместителя директора департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода Татьяны Гераськиной, на этой территории планируется строительство школы по концессии. Заявка на субсидию из федерального бюджета будет подана регионом в третий отбор. Он пока не объявлен, но ожидается до конца года. В частности, здесь появится школа на 1100 мест, планируемый срок строительства - 2023-2024 годы.

Напомним, что по концессии планируется построить восемь новых школ. Министерство просвещения России разработало правила предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при создании объектов образования на основании концессионных соглашений. Речь идет о строительстве школы на 700 мест в ЖК "Цветы-1" в Приокском районе, на 400 мест - на ул. Украинская в Ленинском районе, на 1600 мест - в ЖК "Зенит" в Советском районе, на 700 мест - в ЖК "Новая Кузнечиха" в Советском районе, на 1100 мест в ЖК "Торпедо" в Автозаводском районе, на 1100 мест – в микрорайоне "Мончегорский" в Автозаводском районе, на 800 мест – в ЖК "Белый город" в Советском районе и на 405 мест – на ул. Вязниковская в Канавинском районе.