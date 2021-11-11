Кредиторская задолженность МП "Нижегородское метро" в этом году снизилась на 84 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Кредиторская задолженность МП "Нижегородское метро" в этом году снизилась на 84 млн рублей. Об этом рассказал директор МП "Нижегородское метро" Олег Яушев в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйств.

Он рассказал, что в 2019 году сумма задолженности достигала 345,4 млн рублей. Затем в 2020 году она была увеличена до 365 млн рублей в связи с пандемией коронавируса. По данным на 2021 год, сумма долга - 281 млн рублей.

Как сообщил директор предприятия, в январе текущего года предприятие выплатило долг перед "ТНС энерго НН". Погашение других долгов осуществляется по мировому соглашению в порядке уплаты пени.

По информации Олега Яушева, за девять месяцев МП "Нижегородское метро" получило 458,3 млн рублей доходов. В том числе, от перевозки пассажиров - 413,6 млн рублей.

Себестоимость перевозки одного пассажира сейчас составляет 66 рублей 8 копеек. При этом тариф - 28 рублей, а доходная ставка за 1 пассажира с учетом выпадающих доходов - 24 рубля 65 копеек.

Разница компенсируется поступлениями из городского и областного бюджетов. В этом году предприятие получило 641,5 млн из городского и 60,9 млн рублей из областного бюджетов.

Кроме того, доходы предприятия от прочей деятельности составили 44,7 млн рублей. Из них 1,5 млн рублей были не запланированными - в нижегородской подземке снимали 4 серии сериала "Склифософский".

Расходы предприятия за девять месяцев составили 1,3 млрд рублей, согласно плану.

Олег Яушев также сообщил о получении экономии по заработной плате из-за недоукомплектованности штата, по электроэнергии из-за сокращения рейсов в связи с пандемией, по теплоэнергии из-за теплой весны, а также убытке из-за непокрытых расходов на амортизацию.

Ранее сообщалось, что износ вагонов нижегородского метро составляет 21%.