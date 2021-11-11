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Общество

Подрядчики устраняют замечания по уборке снега в Сормовском районе

21 ноября 2021 14:15  [81] Общество
Подрядчики устраняют замечания по уборке снега в Сормовском районе

Подрядчики устраняют замечания по уборке снега в Сормовском районе

Подрядчики устраняют замечания, выявленные во время проверки качества уборки снега, сообщили в администрации Сормовского района нижнего Новгорода.

Согласно информации, исполняющий обязанности главы администрации Сормовского района Алексей Рыболовлев после утреннего осмотра территории попросил подрядчиков в кратчайшие сроки устранить выявленные замечания по уборке снега.

"Уборку дорог в целом можно оценить удовлетворительно. По тротуарной сети отдельные замечания по пешеходным дорожкам на остановке "Дарьино", тротуару на улице Коминтерна, у торгового центра. По скверам необходимо устранить недочеты по   Юбилейному бульвару, скверу "Сосны" и готовому участку сквера на проспекте 70 лет Октября. У управляющих компаний  замечания по  ряду адресов, в том числе на улицах Культуры, Чугурина, Юбилейному бульвару. Прошу устранить в самые кратчайшие сроки. Проверки качества уборки будут регулярными, в том числе и с привлечением сотрудников административно-технической инспекции", - отметил Алексей Рыболовлев.

В течение двух часов были исправлены недочеты в уборке на тротуарах и в скверах на Юбилейном бульваре, замощенном участке на проспекте 70 лет Октября. Управляющие компании устранили замечания по придомовым территориям у домов №№ 3, 5, 7,10, 12, 14, 16 по улице Культуры и продолжают работу на дворовых территориях.

Напомним, что воду откачивают на улицах Московского района нижнего Новгорода днем 21 ноября.

 

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